Минюст пополнил список иноагентов

"Г.Ф. Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами", - говорится в сообщении.