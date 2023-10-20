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Минюст включил в реестр иноагентов дипломата Кунадзе

Минюст РФ внес в реестр иноагентов дипломата, экс-замминистра иностранных дел РФ, главного научного сотрудника ИМЭМО РАН Георгия Кунадзе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Минюст пополнил список иноагентов
© РИА Новости

"Г.Ф. Кунадзе распространял недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации, недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также о действиях Вооруженных сил Российской Федерации. Систематически принимал участие в качестве респондента на информационных площадках, предоставляемых иностранными структурами", - говорится в сообщении.

В реестр также включили политолога Михаила Савву и главного редактора издания "Довод", тоже ранее внесенного в реестр иноагентов, Илью Косыгина.

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