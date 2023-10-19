"Вынуждены с прискорбием сообщить, что по состоянию на 12:00 (совпадает с мск - прим. ТАСС) 19 октября, по уточненной информации израильской стороны, 19 граждан Российской Федерации, имевшие также гражданство Израиля, числятся погибшими. Консульский отдел посольства находится в контакте с родственниками и занимается выяснением всех обстоятельств", - проинформировала она.



"Согласно заявлениям, полученным от родственников, в списках пропавших без вести числятся семь российских граждан", - добавила пресс-секретарь посольства. Ранее сообщалось о 16 погибших россиянах и 9 пропавших без вести.