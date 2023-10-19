Каждый десятый опрошенный россиянин возвращается на прежнее место работы

Один из десяти человек в России после увольнения возвращается на прежнее место работы, при этом каждый второй работодатель пытается отговорить сотрудника от увольнения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским центром сервиса "Зарплата.ру" совместно с компанией по продвижению товаров и услуг в интернете Kokoc Group, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Опрос проводился с 10 по 17 октября 2023 года. В нем приняли участие 1 890 россиян.

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"На прежнее место возвращались после увольнения 10% россиян, не вернулись, но рассматривали такую возможность - 14%, остальных ответивших больше не интересовала карьера в предыдущей компании. При этом из них половину (51%) работодатели пытались удержать перед тем, как сотрудник сообщил, что нашел новую работу и подал заявление на увольнение", - говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, каждый четвертый (25%) из вернувшихся к бывшему работодателю сообщил, что основной причиной возвращения стало предложение более высокой зарплаты, еще 25% называли комфортные условия работы и хороший коллектив. Разочарование в новом месте работы стало причиной возвращения для 24% респондентов. Благодаря повышению в должности вернулись в прежнюю компанию 13% опрошенных, из-за более компетентного и адекватного руководства - 7%, а репутация надежной и стабильной компании вернула обратно 6% сотрудников.

В материалах исследования отмечается, что 38% опрошенных не решились вернуться на прежнее место работы из-за низкой заработной платы, еще 27% из-за неадекватного и некомпетентного руководства. Среди причин, из-за которых сотрудники не хотят возвращаться к бывшему работодателю, 16% назвали отсутствие возможностей карьерного роста, на неустойчивое положение компании на рынке указали 15%, на "серую" зарплату и конфликтных коллег по 2%.