В Самаре назвали причину отмены концерта Кортнева

Выступления артистов, которые «негативно» высказывались о спецоперации или российских вооруженных силах, недопустимы, заявили в пресс-службе Минкультуры Самары. Об этом пишет РБК.

Ранее Виталий Бородин, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией, рассказал, что намерен обратиться к властям Самарской области с просьбой отменить концерт Кортнева.

В пресс-службе отметили, что обращений от общественного деятеля к ним не поступало. В министерстве уточнили, что концертов Кортнева в городе не будет из-за его позиции по спецоперации.

«По поручению губернатора Дмитрия Азарова министерство культуры начиная с февраля прошлого года ведет системную работу по анализу проходящих в регионе культурных мероприятий вне зависимости от права собственности учреждений культуры», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что выступление артиста должно было состояться в творческом пространстве Kowalski Club 29 ноября.