В Японии нашли еще один способ защиты от COVID-19

Человек, задержав дыхание на пять секунд после того, как при нем кто-то чихнул или покашлял, может избежать заражения коронавирусом от источника инфекции. К такому выводу пришла группа исследователей из японского университета Цукуба в публикации научного журнала Scientific Reports. Такая неспецифическая профилактика может снизить риски с тем учетом, что основная часть вирусных частиц опустится в воздухе и не попадет со вздохом на слизистую.