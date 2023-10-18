Улицу в российском городе украсили флагом с американского сайта ради экономии

В Красноярске чиновники решили сэкономить и украсили улицу огромной анимацией российского триколора, который бесплатно скачали с американского сайта Shutterstock. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

© Lenta.ru

Движущаяся картинка с флагом на светодиодной ленте появилась рядом с фонтаном на улице Копылова. На ролике, который опубликовал Telegram-канал, видно, что в центре флага есть водяной знак компании, предоставляющей стоковые фотографии и видео.

Скачать такую анимацию без лишних пометок можно за 80 долларов — этого власти российского города делать не стали.