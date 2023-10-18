Дрессировщиков Эдгарда и Аскольда Запашных пригласили в Государственную думу, чтобы обсудить вопрос о жестоком обращении с животными. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, от братьев потребовали дать объяснения фактам жестокого обращения с животными в цирке во время репетиций.

Эдгард и Аскольд пояснили, что тигров и львов они бьют только в тех случаях, если животные вступают в смертельные схватки.

Соответственно, им приходится применять силу и спецсредства, чтобы спасти им жизнь.

По мнению дрессировщиков, зоозащитники «просто не разбираются в ситуации и пытаются похайпить за их счёт».

Ранее в интернете появилось видео, на котором Запашные бьют тигров, обливают водой, применяют против них огнетушители.