Украинцам запретили оплату российских онлайн-кинотеатров

Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем банкам страны осуществлять оплату российских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

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«НБУ запретил банкам проводить для граждан Украины оплаты (в адрес) четырех российских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов», — сообщает источник.

Согласно тексту запрета, гражданам Украины запрещена оплата четырёх российских онлайн-сервисов: More.ТВ, Оkko, Start и Premier. При этом ранее подобные ограничения уже были введены в отношении российских онлайн-платформ IVI и Tvigle.