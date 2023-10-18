Украинцам запретили оплату российских онлайн-кинотеатров
Национальный банк Украины (НБУ) запретил всем банкам страны осуществлять оплату российских онлайн-кинотеатров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.
«НБУ запретил банкам проводить для граждан Украины оплаты (в адрес) четырех российских онлайн-кинотеатров и стриминговых сервисов», — сообщает источник.
Согласно тексту запрета, гражданам Украины запрещена оплата четырёх российских онлайн-сервисов: More.ТВ, Оkko, Start и Premier. При этом ранее подобные ограничения уже были введены в отношении российских онлайн-платформ IVI и Tvigle.
Ранее уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь потребовал убрать всю наружную рекламу и вывески на негосударственном языке.
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