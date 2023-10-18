В России изменится модель перехода в 10-й класс

В ближайшие годы девятиклассники российских школ будут по-новому переходить в 10-й класс или поступать в колледж, рассказал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Об этом пишет «Российская газета».

Согласно современным требованиям, для поступления в колледж не нужны результаты ЕГЭ или ОГЭ, требуется только аттестат.

«Модель перехода в десятый класс и поступления в учреждения среднего профобразования в ближайшем будущем, скорее всего, изменится», — отметил Музаев.

Глава ведомства пояснил, что специалисты понимают: конкурс аттестатов не работает, эта схема не отвечает современным требованиям.

Нередко, отметил Музаев, аттестат выдается девятикласснику с тем, чтобы он мог поступить в техникум или колледж и не портил в дальнейшем статистику в 10-м классе.