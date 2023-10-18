Умер актер Евгений Артемьев

Об этом стало известно 18 октября. О смерти актёра сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического драмтеатра имени Комиссаржевской.

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Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. В начале своей карьеры он стал известен по фильмам «Два голоса», «Торпедоносцы», «Без видимых причин», «Это было за Нарвской заставой».