Умер актер Евгений Артемьев

В возрасте 68 лет скончался актёр театра и кино Евгений Артемьев
Об этом стало известно 18 октября. О смерти актёра сообщили в пресс-службе Санкт-Петербургского государственного академического драмтеатра имени Комиссаржевской.
Евгений Артемьев родился 14 мая 1955 года. В начале своей карьеры он стал известен по фильмам «Два голоса», «Торпедоносцы», «Без видимых причин», «Это было за Нарвской заставой».
Также он снимался в проектах «Исключения без правил», «Золотая пуговица», «Тайны следствия», «Дознаватель» и других.
Ранее сообщалось, что композитор Геннадий Гладков скончался в возрасте 88 лет.