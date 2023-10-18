Информатика может стать самым популярным предметом ЕГЭ по выбору
Популярность единого государственного экзамена (ЕГЭ) по информатике растет быстрее, чем других, она может стать самым востребованным экзаменом по выбору, сообщил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев.
"Тренд сохраняется, у нас информатика - самый "растущий" предмет за последние годы. Если так будет продолжаться, то он скоро обойдет все самые популярные предметы по выбору", сказал он во время всероссийской встречи с родителями школьников.
По словам Музаева, примерно половина выпускников самостоятельно принимает решение о том, какие экзамены они будут сдавать.
"Выпускникам интересно IТ-направление, кроме того, они видят истории успеха, они понимают, что они смогут обеспечивать себя и семью будущую", - добавил он.