Рособрнадзор анонсировал изменение модели перехода в 10-й класс
Модель перехода в десятый класс и поступления в учреждения среднего профессионального образования скоро изменится, поскольку не соответствует современным требованиям. Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев на всероссийской встрече с родителями.
"Все специалисты уже понимают, что конкурс аттестатов не работает. В этом году я не думаю, что какие-то серьезные изменения будут. Но уже в ближайшем будущем модель изменится", – объяснил он.
При этом глава ведомства рассказал, что иногда руководство школы договаривается с учеником о том, что они выдают ему аттестат, а он, в свою очередь, в десятый класс не приходит.
"Кроме того, часто аттестат дается для того, чтобы он спокойно поступил в техникум. Сейчас у нас средний балл по конкурсу аттестатов в техникум – 4,7. У нас, по этой статистике, отличники уходят в СПО, а все слабоуспевающие идут в 10-й класс. Понятно, что здесь объективностью не пахнет", – подчеркнул Музаев.
Он также напомнил, что ранжирование поступающих в колледжи сейчас осуществляется по среднему баллу в аттестате.
Ранее глава Рособрнадзора Анзор Музаев сообщил, что кардинальных изменений в проведение ЕГЭ в текущем учебном году вносить не планируется. О=По его словам, по содержательной части экзамена изменения будут, поскольку в России продолжается переход на новый образовательный стандарт. Завершить этот переход планируется в следующем календарном году.