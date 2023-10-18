Рособрнадзор анонсировал изменение модели перехода в 10-й класс

"Кроме того, часто аттестат дается для того, чтобы он спокойно поступил в техникум. Сейчас у нас средний балл по конкурсу аттестатов в техникум – 4,7. У нас, по этой статистике, отличники уходят в СПО, а все слабоуспевающие идут в 10-й класс. Понятно, что здесь объективностью не пахнет", – подчеркнул Музаев.