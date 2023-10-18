Сын Ефремова отверг обвинения в обмане

Российский актер и сын Михаила Ефремова Никита Ефремов отверг обвинения в продаже поддельных кроссовок, которые начали поступать от подписчиков в его блоге в Instagram (деятельность в РФ запрещена). Звезда сериала «Нулевой пациент» опубликовал несколько мемов, сообщающих, что его перепутали с тезкой — бизнесменом Никитой Ефремовым, основателем сети магазинов Nikita Efremov, которого клиенты заподозрили в продаже неоригинальной обуви.

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Да не продавал я эти паленые кроссовки! [Я —]Никита Ефремов, которые не понимает, почему его обвиняют в продаже пали, если он — актер, — сообщил своим подписчикам Ефремов.

Ранее кинокритик Роман Григорьев назвал лучших актеров России, упомянув среди прочих Павла Прилучного, Ивана Янковского, Никиту Ефремова и Юрия Борисова. Критик назвал странными результаты недавнего опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) о лучших актерах и актрисах 2023 года, заявив, что в лидерах должны быть совершенно другие люди.