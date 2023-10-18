В школах отменили Всероссийские проверочные работы по иностранным языкам

Рособрнадзор отменил проведение ВПР по иностранным языкам в школах
Всероссийские проверочные работы (ВПР) по иностранным языкам в школах больше проводиться не будут. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев в рамках всероссийской встречи с родителями учащихся.
«Точно мы уже не будем проводить ВПР по иностранным языкам. Это консолидированное решение принято. Все остальные предметы у нас остаются. Будут нюансы, связанные с 11 классами, они сейчас до сих пор в порядке утверждения. И нюансы скорее всего – они касаются не родителей, а процедуры проведения ВПР – чтобы максимально сделать удобным этот формат при подготовке расписания для школ и учителя», – сказал Музаев.
Он добавил, что содержательных изменений в ВПР не планируется.