В школах отменили Всероссийские проверочные работы по иностранным языкам

«Точно мы уже не будем проводить ВПР по иностранным языкам. Это консолидированное решение принято. Все остальные предметы у нас остаются. Будут нюансы, связанные с 11 классами, они сейчас до сих пор в порядке утверждения. И нюансы скорее всего – они касаются не родителей, а процедуры проведения ВПР – чтобы максимально сделать удобным этот формат при подготовке расписания для школ и учителя», – сказал Музаев.