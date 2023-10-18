В Рособрнадзоре рассказали об изменениях в ЕГЭ в 2024 году

«Если мы что-то меняем в структуре экзамена, то об этих серьезных перестройках родители, ученики и учителя должны узнать как минимум за два года, чтобы ребята, заканчивая девятый класс, могли понять, хотят ли они готовиться к ЕГЭ по новым правилам или пойти получать среднее профессиональное образование», — сказал глава ведомства.