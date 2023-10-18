Автор «Масяни» прокомментировал уголовное дело против себя

Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев в разговоре с ТАСС заявил, что пока не получил подтверждения слухов о заведении уголовного дела против него.

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«Пока нет подтверждения. Рано орать», — высказался Куваев.

Отмечается, что Куваев создал ролик, в котором Масяня призывает российских военнослужащих сдаваться в плен украинской стороне с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.

В настоящее время Куваев проживает в Израиле.