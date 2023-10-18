Автор «Масяни» прокомментировал уголовное дело против себя

Создатель мультсериала «Масяня» Олег Куваев в разговоре с ТАСС заявил, что пока не получил подтверждения слухов о заведении уголовного дела против него.
«Пока нет подтверждения. Рано орать», — высказался Куваев.
Отмечается, что Куваев создал ролик, в котором Масяня призывает российских военнослужащих сдаваться в плен украинской стороне с помощью сайта, созданного при поддержке ВСУ.
В настоящее время Куваев проживает в Израиле.
В марте 2022 года сообщалось, что Роскомнадзор обратился к владельцу сайта mult.ru с требованием удалить эпизод мультсериала «Масяня». По данным ведомства, серия содержит «недостоверную общественно значимую информацию о ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, направленную на дискредитацию Вооруженных сил России».