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На "Госуслугах" стала доступна запись к нотариусу

Услуга записи к нотариусу появилась на портале "Госуслуги" после ее тестирования в восьми регионах России. Об этом сообщается на сайте Минцифры РФ.

На "Госуслугах" стала доступна запись к нотариусу
© портал мэра и правительства Москвы/Александра Липкина

Пользователи портала могут выбрать одну из более чем 50 нотариальных услуг. При желании можно также заранее отправить электронные копии документов специалисту.

Минцифры отмечает, что к проекту присоединилась уже почти половина региональных нотариусов, остальные должны подключиться в ближайшее время.

Сейчас услуга доступна жителям по всей стране, и она бесплатна.

Ранее в Минцифры РФ сообщили, что в приложении "Госуслуги" появилась функция проверки подлинности, срока годности, производителя, веса и объема товаров. Для этого необходимо отсканировать похожий на QR-код специальный знак на упаковке продукта.