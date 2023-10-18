Против автора "Масяни" возбудили уголовное дело

В отношении проживающего в Израиле Олега Куваева, мультипликатора, создателя сериалов "Масяня" и "Магазинчик БО!" в России возбудили уголовное дело.

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Как уточнено MK.RU - "за призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Наказание по этой статье - до шести лет тюрьмы.

Поводом к разбирательствам стал один из роликов про Масяню.

Также дело возбуждено на еще сопродюсера "Масяни", признанного иноагентом Павла Мунтяна.