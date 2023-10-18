Против автора "Масяни" возбудили уголовное дело

Mash: Против автора "Масяни" Олега Куваева возбудили уголовное дело
В отношении проживающего в Израиле Олега Куваева, мультипликатора, создателя сериалов "Масяня" и "Магазинчик БО!" в России возбудили уголовное дело.
Как уточнено MK.RU - "за призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства". Наказание по этой статье - до шести лет тюрьмы.
Поводом к разбирательствам стал один из роликов про Масяню.
Также дело возбуждено на еще сопродюсера "Масяни", признанного иноагентом Павла Мунтяна.
"Масяня" начала выходить в октябре 2001 года.