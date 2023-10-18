Голикова сообщила о нехватке учителей в РФ

"Что касается нехватки [учителей в России], мы знаем, мы ее видим. Она оценивается приблизительно в 11 тыс. человек. Соответствующую работу по этому ведем, в том числе по средствам реализации проекта "Земский учитель". Вы знаете этот проект, 5 тыс. человек уже привлечены в профессию", - сказала она на пленарном заседании в Госдуме, выступая с докладом "О положении детей и семей, имеющих детей, в РФ".