Голикова заявила о снижении младенческой смертности в России
Мероприятия национального проекта «Здоровье» в части детского здравоохранения позволили достигнуть важных результатов. Показатель смертности младенцев в России за восемь месяцев 2023 года его составил 4,1 промилле. Об этом сообщила зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова в ходе «правчаса» на пленарном заседании Госдумы 18 октября.
Она напомнила, что с 2023 года в стране начали проводить расширенный неонатальный скрининг новорожденных, который позволяет выявить более 40 врожденных заболеваний на самом начале их развития и своевременно начать лечение. Для этого в 2022 году в 10 регионах созданы соответствующие центры, один из них предназначен для проведения подтверждающей диагностики. В настоящее время скринингом охвачены более 99 процентов новорожденных.
«Опережающими темпами снижается младенческая смертность: за восемь месяцев 2023 года ее показатель составил 4,1 промилле, — рассказала Татьяна Голикова. — Наращиваем объемы ежегодных профилактических медицинских осмотров. В 2022 году их прошли почти 26 миллионов детей, это 92 процента от числа подлежащих осмотрам. За девять месяцев 2023 года осмотрено 19,4 миллиона детей».
Вице-премьер напомнила, что с 2019 года регионы провели работу, благодаря которой в 99 процентах детских поликлиник преобразованы внутренние пространства для комфортного пребывания детей, произведено оснащение медицинскими изделиями, завершено строительство и реконструкция 14 детских больниц и корпусов, ожидается ввод в эксплуатацию еще четырех больниц или корпусов.