Голикова заявила о снижении младенческой смертности в России

Мероприятия национального проекта «Здоровье» в части детского здравоохранения позволили достигнуть важных результатов. Показатель смертности младенцев в России за восемь месяцев 2023 года его составил 4,1 промилле. Об этом сообщила зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова в ходе «правчаса» на пленарном заседании Госдумы 18 октября.

Она напомнила, что с 2023 года в стране начали проводить расширенный неонатальный скрининг новорожденных, который позволяет выявить более 40 врожденных заболеваний на самом начале их развития и своевременно начать лечение. Для этого в 2022 году в 10 регионах созданы соответствующие центры, один из них предназначен для проведения подтверждающей диагностики. В настоящее время скринингом охвачены более 99 процентов новорожденных.