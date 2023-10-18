Урганта, Фридмана и Галкина могут проверить на дискредитацию ВС РФ

Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев обратился к правоохранителям с просьбой проверить уехавших за границу актеров и предпринимателей по подозрению в дискредитации ВС России и финансировании Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.