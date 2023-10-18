Голикова сообщила о снижении числа абортов в России

Голикова: Число абортов в России в 2022 году снизилось на 2,3%
Число абортов в России сократилось на 2,3% в 2022 году. Об этом на пленарном заседании в Государственной думе сообщила заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова.
«Проводим последовательную работу по снижению числа абортов: за 2022 год оно сократилось на 2,3%. В основном это обеспечено государственными медицинскими организациями, которые в рамках родового сертификата организуют работу с женщинами, желающими прервать беременность, чтобы не допустить этого и сохранить ребенка», – сказала Голикова.
Она напомнила, что с 2020 года талон родового сертификата применяется для оплаты в штате центра доабортного консультирования работы психологов и социальных работников.