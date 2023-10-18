Голикова сообщила о снижении числа абортов в России

«Проводим последовательную работу по снижению числа абортов: за 2022 год оно сократилось на 2,3%. В основном это обеспечено государственными медицинскими организациями, которые в рамках родового сертификата организуют работу с женщинами, желающими прервать беременность, чтобы не допустить этого и сохранить ребенка», – сказала Голикова.