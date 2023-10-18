Заслуженный профессор МГУ Александр Бузгалин умер в Москве
Доктор экономических наук скончался минувшей ночью в больнице им. Склифосовского после ишемического инсульта, сообщил радиостанции «Говорит Москва» его друг, правозащитник Илья Сиволдаев.
«Бузгалин был настоящим коммунистом. Для него общественное всегда было выше личного. Он один из самых молодых докторов экономических наук, ежедневно значительную часть времени посвящал науке. Познакомился я с ним 33 года назад, когда он был лидером марксистской платформы в КПСС. Тогда он прилагал усилия для сохранения СССР и разъяснял, что дезинтеграционные процессы приведут к ослаблению нашего государства. Бузгалин разработал программу экономических реформ «Экономика для человека», актуальную и сейчас. Бузгалин создал международную школу современного марксизма». В соавторстве с Андреем Колгановым он написал труд «Глобальный капитал», где осовременил «Капитал» Карла Маркса».
Сиволдаев отметил, что информация о месте и времени церемонии прощания будет известна позже.
Александр Бузгалин выступал в качестве эксперта в эфире радиостанции «Говорит Москва». Редакция приносит соболезнования родным и близким профессора.
Александр Бузгалин — российский экономист, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ (кафедра политической экономии экономического факультета). Представитель неомарксизма, известен своей концепцией «мутантного социализма» в СССР.