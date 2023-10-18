Заслуженный профессор МГУ Александр Бузгалин умер в Москве

«Бузгалин был настоящим коммунистом. Для него общественное всегда было выше личного. Он один из самых молодых докторов экономических наук, ежедневно значительную часть времени посвящал науке. Познакомился я с ним 33 года назад, когда он был лидером марксистской платформы в КПСС. Тогда он прилагал усилия для сохранения СССР и разъяснял, что дезинтеграционные процессы приведут к ослаблению нашего государства. Бузгалин разработал программу экономических реформ «Экономика для человека», актуальную и сейчас. Бузгалин создал международную школу современного марксизма». В соавторстве с Андреем Колгановым он написал труд «Глобальный капитал», где осовременил «Капитал» Карла Маркса».