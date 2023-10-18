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Заслуженный профессор МГУ Александр Бузгалин умер в Москве

Доктор экономических наук скончался минувшей ночью в больнице им. Склифосовского после ишемического инсульта, сообщил радиостанции «Говорит Москва» его друг, правозащитник Илья Сиволдаев.

Заслуженный профессор МГУ Александр Бузгалин умер в Москве
© ТАСС

«Бузгалин был настоящим коммунистом. Для него общественное всегда было выше личного. Он один из самых молодых докторов экономических наук, ежедневно значительную часть времени посвящал науке. Познакомился я с ним 33 года назад, когда он был лидером марксистской платформы в КПСС. Тогда он прилагал усилия для сохранения СССР и разъяснял, что дезинтеграционные процессы приведут к ослаблению нашего государства. Бузгалин разработал программу экономических реформ «Экономика для человека», актуальную и сейчас. Бузгалин создал международную школу современного марксизма». В соавторстве с Андреем Колгановым он написал труд «Глобальный капитал», где осовременил «Капитал» Карла Маркса».

Сиволдаев отметил, что информация о месте и времени церемонии прощания будет известна позже.

Александр Бузгалин выступал в качестве эксперта в эфире радиостанции «Говорит Москва». Редакция приносит соболезнования родным и близким профессора.

Александр Бузгалин — российский экономист, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета, профессор МГУ (кафедра политической экономии экономического факультета). Представитель неомарксизма, известен своей концепцией «мутантного социализма» в СССР.