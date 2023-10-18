Мизулина: более 1 тыс. уроков о безопасном интернете провели в школах в 2023 году

"Сейчас в 46 регионах наши волонтеры на постоянной основе ежедневно проводят в школах уроки безопасного интернета. В этом году проведено свыше 1,1 тыс. подобных уроков в школах", - сказала она на пленарном заседании II Национального форума "Здоровье и безопасность детей".