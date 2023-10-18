«Личные интересы надо поумерить»: Харатьян о санкциях в свой адрес

«Я вообще считаю, что сейчас свои личные интересы надо поумерить. Многие же выступили против, потому что их лишили комфорта. Личное для них все равно важнее. Это те самые пресловутые европейские ценности», — сказал Харатьян, добавив, что на Западе тоже много хорошего — к примеру, качество продукции, автомобили и кино.