Шендерович* избавился от бизнеса в России

Российский журналист и писатель Виктор Шендерович (признан в РФ иностранным агентом) окончательно избавился от бизнеса в России, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.

По данным канала, Шендерович закрыл ИП, которое регистрировал для «деятельности в области художественного творчества».

За ИП числятся два мероприятия, проведенные на 629 тысяч рублей из государственного бюджета — в московской Школе современной пьесы и Поморской филармонии. Кроме того, как ИП Шендерович получил господдержку на 24 тысячи рублей во время пандемии коронавируса.

У Шендеровича также были доли в компаниях «Шендерович и Ко» и «Фонд поддержки культурных инициатив Хроники», закрытых в 2017 и 2020 годах соответственно.

В мае Шендеровича, который находился в турне по странам Балтии, облили кетчупом в Вильнюсе активисты с украинскими флагами.

По словам журналиста, поводом для атаки стало вырванное из контекста интервью Шендеровича о якобы «всплесках нацизма в Украине» и симпатии к России, он также был внесен в список «Миротворец».