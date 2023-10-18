Умерла звезда советских детских фильмов Роза Калашникова

17 октября в Москве ушла из жизни Роза Агишева (Калашникова), первоклассница Нина Морозова в "Чудаке из пятого "Б" Ильи Фрэза и Таня из "Меняю собаку на паровоз".

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Классические советские детские кинокартины студии имени Горького вышли в 1972 и 1975 годах соответственно.

Роза Калашникова родилась 28 октября 1963 года. В 1970-1978 годах была солисткой прославленного Большого детского хора телевидения и радио. Когда Розе было девять лет, на одном из концертов "Песня года" на нее обратила внимание второй режиссер "Чудака из пятого "Б". Так она попала на экраны, сыграв в проекте одну из главных ролей.

О том времени артистка вспоминала с большой теплотой, по ее словам, съемки у Фрэза больше напоминали отдых. "Нас водили в детские рестораны, зоопарк, на пляж, угощали необычными десертами, баловали мороженым, закармливали тортами", - вспоминала Агишева. Еще и платили - восемьдесят рублей в месяц.

С 1980 года Калашникова работала старшей вожатой в московской школе №850, с 1987-го - руководитель молодежного клуба "Современник" в Центре детского творчества "На Сумском".

На экраны больше не возвращалась.

О кончине артистки сообщили в Центре "На Сумском".

"Сегодня, 17 октября не стало нашего коллеги, члена большой семьи Центра "На Сумском", Калашниковой Розы Иматьевны. За тридцать лет существования коллектива Роза Иматьевна выпустила во взрослую жизнь сотни ребят, которые по сей день встречаются и вспоминают счастливые моменты, проведенные вместе", - сказано в некрологе.

Отмечено, что Роза Иматьевна "прожила жизнь ярко, творчески, с полной самоотдачей для других людей".