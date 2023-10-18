Почти 75% россиян поддерживают создание зоополиции

«74% россиян поддержали идею создания зоополиции. 39% полностью уверены в ее необходимости, 35% – скорее уверены. Против подобного предложения выступили 26% опрошенных: 15% скорее против, 11% – однозначно против. По их мнению, существующего законодательства вполне достаточно. <…> Чаще остальных с однозначным одобрением идеи создания зоополиции выступали респонденты моложе 34 лет (51%). Женщины полностью поддерживают инициативу чаще мужчин (48 и 32% соответственно). Хозяева кошек и собак (по 46%) – чаще россиян, не содержащих четвероногих питомцев (34%)», – сказали в пресс-службе.