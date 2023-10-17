Россиянка рассказала, как покидала сектор Газа с маленьким ребенком

Россиянка рассказала, как смогла покинуть сектор Газа с маленьким ребенком
Проживающая в секторе Газа россиянка рассказала о том, как ей удалось покинуть зону боевых действий вместе с мужем и трёхлетним сыном. Об этом сообщает StarHit.
«Первое время нам пришлось прятаться в больнице. В дворе было много карет скорой помощи. На земле лежали тела погибших — они уже начали разлагаться. Холодильники не работали. Запах стоял жуткий. Мне пришлось закрывать ребенку лицо, чтобы он это не видел. Прижимала сына к себе и бежала. В больнице мы переждали взрывы, в воскресенье нам сказали отправляться к КПП. А в понедельник обещали организовать эвакуацию. Но пока никто за нами так и не приехал», — рассказала она.
В данный момент семья девушки находится в безопасности, но условия проживания сложно назвать приемлемыми. По словам россиянки, она ждёт эвакуации под открытым небом, а питается только хлебом и консервами. При этом запасы пищи и воды уже подходят к концу.
«Я смогла добраться до КПП “Рафах”. Здесь оказалось много земель, где растут оливки. Не знаю, кому принадлежат эти поля, но людей сюда пустили переждать. Сейчас здесь сотни, а то и тысячи беженцев. Кажется, половина сектора Газа сюда приехала. Мы сидим в полях в 10 минутах ходьбы от КПП. Близко не подходим, там слишком много народа. С ребенком боюсь идти в толпу. Вот сидим и ждем, когда нас освободят. Нам больше некуда идти. На землю стелем покрывало и спим. Питаемся хлебом и консервами, вода на исходе. Магазины пустые. На полках остались только шампуни и салфетки, которые никто не покупает. Хлеб уже не продают, консервов не осталось», — добавила россиянка.
7 октября палестинское движение ХАМАС совершило атаку на приграничные районы Израиля. В ответ израильские власти объявили о переходе страны в состояние войны, а также начале ответной операции против сектора Газа.