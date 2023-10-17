Россиянка рассказала, как покидала сектор Газа с маленьким ребенком

«Я смогла добраться до КПП “Рафах”. Здесь оказалось много земель, где растут оливки. Не знаю, кому принадлежат эти поля, но людей сюда пустили переждать. Сейчас здесь сотни, а то и тысячи беженцев. Кажется, половина сектора Газа сюда приехала. Мы сидим в полях в 10 минутах ходьбы от КПП. Близко не подходим, там слишком много народа. С ребенком боюсь идти в толпу. Вот сидим и ждем, когда нас освободят. Нам больше некуда идти. На землю стелем покрывало и спим. Питаемся хлебом и консервами, вода на исходе. Магазины пустые. На полках остались только шампуни и салфетки, которые никто не покупает. Хлеб уже не продают, консервов не осталось», — добавила россиянка.