Блогера Синяка оштрафовали за гей-пропаганду

Тверской районный суд Москвы оштрафовал популярного в России блогера Игоря Синяка за гей-пропаганду. Об этом в среду, 18 октября, сообщает РИА Новости.

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«Суд назначил Синяку административное наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей», — сказали в суде.

Отмечается, что это максимально возможный штраф для граждан по протоколу, составленному по части 3 статьи 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений, смены пола»).

В августе за пропаганду ЛГБТ оштрафовали на 200 тысяч рублей блогера-трансгендера Андрея Петрова, также известного как Милана Петрова. Помимо этого, его оштрафовали на 50 тысяч рублей за дискредитацию Вооруженных сил России.