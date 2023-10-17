В РПЦ назвали предсказуемым решение Андрея Кураева уехать из России
В последнее время он явно дистанцировался от Русской православной церкви и общества.
Для них «была неприемлема циничная позиция отца Андрея, в которой не было ни любви, ни уважения к соотечественникам», сказал ТАСС источник в РПЦ.
Накануне бывший протодиакон объявил о решении уехать из России в Чехию, где он жил в детстве несколько лет. Там он собирается «писать, говорить и читать лекции».
21 апреля 2021 года патриарх Московский и всея Руси Кирилл лишил протодиакона сана из-за его заявлений.