Госдума приняла закон о блокировке информресурсов по сбору средств для противника

Депутаты Государственной думы в ходе заседания приняли в третьем, окончательном чтении закон о блокировке информационных ресурсов по сбору средств на финансирование противника в условиях военного конфликта.

Согласно закону, принимаются меры ограничения к информационным ресурсам, содержащим предложение о финансировании противника в условиях вооруженного конфликта, военных действий, контртеррористической операции или иных действий с применением вооружения и военной техники, участие в которых принимает РФ, а также сведения о возможных способах осуществления такого финансирования.

Процедура предусматривает, что в случае получения соответствующей информации Генпрокурор обращается в Роскомнадзор о ее блокировке.

В пояснительной записке к закону отмечается, что за период проводимой Вооруженными силами РФ специальной военной операции (СВО) установлены многочисленные факты участия зарубежных медиаплатформ и организаций в распространении информации с предложениями о финансировании ВСУ и о возможных способах осуществления такого финансирования.

В законе также уточняется, что в условиях активизации деятельности стран НАТО, направленной против безопасности РФ, распространение в интернете информации с предложением финансирования противника представляет угрозу безопасности РФ и требует безотлагательного принятия мер по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию.