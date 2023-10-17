В России заболеваемость ковидом выросла на 6,6% за неделю

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю возросла на 6,6%, а число госпитализаций увеличилось на 4%. Об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

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Увеличение числа госпитализаций произошло в 43 субъектах РФ, заболеваемость выросла в 51 регионе.

По данным штаба, за неделю выздоровели 15 872 человека, что на 2,6% меньше в сравнении с показателем неделей ранее, 43 человека умерли за этот период.