Мурашко заявил о повышении продолжительности жизни в России

Россия преодолела тенденцию снижения продолжительности жизни, которая наблюдалась из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко, его цитирует ТАСС.

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«По оперативным данным Росстата в 2023 году, в целом по стране ожидаемая продолжительность жизни достигла 73,4 года», — сказал министр, подчеркнув, что снижение продолжительности жизни было преодолено и восполнено опережающими темпами.

В марте 2021 года стало известно, что на фоне пандемии коронавируса ожидаемая продолжительность жизни в России уменьшилась на 2 года и составила 71,1 года, что было первым снижением с 2003 года. Это подтвердил и сам Мурашко — он назвал коронавирус одним из сильнейших вызовов системе здравоохранения, который обусловил негативные демографические тенденции.