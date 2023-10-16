Лишенный сана протодиакон Кураев покинул Россию

Протодиакон Андрей Кураев, которого РПЦ лишила сана, покинул Россию. Об этом он лично сообщил у себя в Telegram-канале.

«И все-таки — отъезд. Прошли полтора года раздумий и колебаний… Не буду излагать все за и против… Мой московский мир разрушен. До некоторой степени боль пришедшей одинокой старости может быть смягчена погружением в атмосферу счастливого пражского детства и пониманием того, что здесь мои родители провели самые счастливые годы своей жизни», — написал Кураев.

По его словам, в Чехии у него еще есть «одноклассники по школе», один из которых уже купил ему скутер для передвижений. Кураев отметил, что планирует проводить в Чехии публичные встречи и лекции.

«Так что это трудовая миграция. Надеюсь, что сезонная. Но пока мысли не о том, как обжиться там, а о том, как ампутироваться здесь», — заключил Кураев.