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Россиянке запретили выход из аэропорта Хельсинки на 2,5 часа: что случилось

Финские пограничники запретили россиянке выходить из аэропорта Хельсинки и велели просидеть в терминале около двух часов, сообщает портал TourDom. Какие известны подробности?

Россиянке запретили выход из аэропорта Хельсинки на 2,5 часа: что случилось
© globallookpress.com

Почему россиянку не хотели выпускать из аэропорта Хельсинки

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Гражданка России прилетела из Лондона в Финляндию, где должна была совершить пересадку на автобус до Санкт-Петербурга. На паспортном контроле женщина сообщила работнику таможенной службы, что ближайший рейс будет через 2,5 часа. Служащий посчитал, что россиянка не может так долго безнадзорно находиться в Хельсинки.

«На паспортном контроле финны спросили, во сколько автобус в Петербург. До него всего 2,5 часа. Самый ближайший рейс. Даже не думала, что возникнут проблемы. Но услышала: „Вам нельзя так надолго в Финляндию. Ждите в терминале — перед автобусом выпустим“», — рассказала путешественница.

Россиянка объяснила сотрудникам погранслужбы, что если останется до начала рейса в терминале, то не успеет забрать багаж, купить продукты в дорогу и найти место остановки автобуса. После этих аргументов ей удалось договориться со служащими и выйти из аэропорта.

С какими трудностями сталкиваются россияне на финской таможне

Финская таможня проводит усиленный досмотр российских пассажиров на предмет нарушения санкций. В августе 2022 года сотрудники органов начали изымать у россиян валюту при въезде в РФ. Так, житель Санкт-Петербурга лишился €1390.

Вернуть свои средства мужчине удалось при повторном въезде в Финляндию. После прохождения паспортного контроля он под расписку получил средства.

«Предвосхищая вопрос о том, что же я сделал с возвращенной суммой, отвечу дипломатично: что-то потратил в магазине, а на обратном пути никто вопросов про валюту не задавал», — рассказал россиянин.

Финляндия в июле 2023 года закрыла для россиян въезд в Евросоюз по Шенгенской визе, в том числе с целью транзита. Также Хельсинки вместе с рядом других стран запретил въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.

Финское внешнеполитическое ведомство также рекомендовало магазинам проверять паспорт покупателя при продаже дорогих товаров и не проводить сделки с россиянами.

«Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию», — сообщил финский МИД.

Как Финляндия ужесточает санкции в отношении россиян

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили, что система выдачи виз и вида на жительство для россиян требует переоценки и ужесточения.

«Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны», — отметил Рантанен.

Бывший глава финского МИД, кандидат в президенты страны Пекка Хаависто считает, что россиянам нужно запретить подавать документы на получение местного гражданства.

Финляндия захотела полностью запретить сделки с недвижимостью для россиян

Финляндия также намерена на законодательном уровне облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. По мнению местного правительства, граждане РФ «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами», не оплачивая счета и налоги на имущество.

При этом трудности с платежами у россиян появились из-за санкций Финляндии, в результате которых их счета в местных банках были частично закрыты, а банковские связи между странами прекращены.

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