Россиянке запретили выход из аэропорта Хельсинки на 2,5 часа: что случилось

Финские пограничники запретили россиянке выходить из аэропорта Хельсинки и велели просидеть в терминале около двух часов, сообщает портал TourDom. Какие известны подробности?

Почему россиянку не хотели выпускать из аэропорта Хельсинки

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Гражданка России прилетела из Лондона в Финляндию, где должна была совершить пересадку на автобус до Санкт-Петербурга. На паспортном контроле женщина сообщила работнику таможенной службы, что ближайший рейс будет через 2,5 часа. Служащий посчитал, что россиянка не может так долго безнадзорно находиться в Хельсинки.

«На паспортном контроле финны спросили, во сколько автобус в Петербург. До него всего 2,5 часа. Самый ближайший рейс. Даже не думала, что возникнут проблемы. Но услышала: „Вам нельзя так надолго в Финляндию. Ждите в терминале — перед автобусом выпустим“», — рассказала путешественница.

Россиянка объяснила сотрудникам погранслужбы, что если останется до начала рейса в терминале, то не успеет забрать багаж, купить продукты в дорогу и найти место остановки автобуса. После этих аргументов ей удалось договориться со служащими и выйти из аэропорта.

С какими трудностями сталкиваются россияне на финской таможне

Финская таможня проводит усиленный досмотр российских пассажиров на предмет нарушения санкций. В августе 2022 года сотрудники органов начали изымать у россиян валюту при въезде в РФ. Так, житель Санкт-Петербурга лишился €1390.

Вернуть свои средства мужчине удалось при повторном въезде в Финляндию. После прохождения паспортного контроля он под расписку получил средства.

«Предвосхищая вопрос о том, что же я сделал с возвращенной суммой, отвечу дипломатично: что-то потратил в магазине, а на обратном пути никто вопросов про валюту не задавал», — рассказал россиянин.

Финляндия в июле 2023 года закрыла для россиян въезд в Евросоюз по Шенгенской визе, в том числе с целью транзита. Также Хельсинки вместе с рядом других стран запретил въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерами.

Финское внешнеполитическое ведомство также рекомендовало магазинам проверять паспорт покупателя при продаже дорогих товаров и не проводить сделки с россиянами.

«Магазины должны отказать в продаже товара, если станет очевидно, что покупатель намерен везти подсанкционный товар в Россию», — сообщил финский МИД.

Как Финляндия ужесточает санкции в отношении россиян

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо и глава МВД Мари Рантанен заявили, что система выдачи виз и вида на жительство для россиян требует переоценки и ужесточения.

«Необходимо сделать все, чтобы через границу не проникали люди, которые могут стать причиной угрозы национальной безопасности страны», — отметил Рантанен.

Бывший глава финского МИД, кандидат в президенты страны Пекка Хаависто считает, что россиянам нужно запретить подавать документы на получение местного гражданства.

Финляндия также намерена на законодательном уровне облегчить процесс изъятия принадлежащей россиянам недвижимости. По мнению местного правительства, граждане РФ «все чаще пренебрегают своими юридическими обязательствами», не оплачивая счета и налоги на имущество.