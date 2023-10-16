В погоне за красотой - путешествие в Воронежский заповедник

Четвертый день автопробега «Путешествуй по России. Путешествуй со Сбером» начался с посещения уникального Воронежского государственного заповедника. Забавный факт, хотя он находится далеко за чертой города, он не считается Воронежской областью – это анклав города. Впрочем, на содержание это не влияет: гулять тут можно часами.

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Воронежский государственный заповедник

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Воронежский государственный природный биосферный заповедник расположен в лесостепной зоне Воронежской и Липецкой областей. На территории чуть более 31 тысячи гектаров долгие годы лесники и ученые сохраняют уникальную флору и фауну Усманского бора.

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История заповедника начинается в 1919-1922 годах, когда экспедиция московских ученых обнаружила на небольшой речке Усманке несколько поселений бобра. Тогда считалось, что этот ценный промысловый зверь полностью истреблен в России. 19 мая 1927 года Совет Народных Комиссаров РСФСР утвердил Положение о Воронежском государственном охотничьем бобровом заповеднике.

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В 1932 году в заповеднике появился первый в мире экспериментальный бобровый питомник, в котором спустя несколько лет удалось получить первое потомство этих животных в неволе. Бобров впоследствии расселили в 52 регионах СССР, ГДР, Польше, КНР и других стран. Сейчас каждый второй бобр в России имеет происхождение именно из Воронежского заповедника.

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Растительный мир Воронежского заповедника представлен соснами, дубами, ольхой, осиной, липой, остролистными кленами и другими деревьями. Из крупных хищников там обитает волк — здесь находятся постоянные территории двух семей. Недавно одну пару отселили в вольер, и посетители могут познакомиться с этими величественными животными. Однако самый многочисленный вид — обыкновенная лисица, которая любит жить у лесных опушек и активно роет там норы.

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Долгие годы на территории заповедника развивается музей, который представляет посетителем различные экспозиции о природе в целом и обитателях Усманского бора в частности. Кроме того, там ежегодно проводятся фестивали экотуризма и симпозиумы. Не останавливается и научная работа, которая позволяет узнать больше о животных и растениях Воронежского заповедника.

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Чем заняться в заповеднике

Отметим, что заповедник недавно пережил реконструкцию и выглядит более чем современно. Взрослым точно понравятся прекрасно оформленные эко-тропы, проложенные поперек ландшафта, на разных высотах. Если нанять опытного гида, то он расскажет и покажет, как меняется лес в соответствии с падением или набором высоты, какие вокруг растут деревья, травы, грибы, почему стволы и листья не убирают в лесу и как отличить рубленные осины от обычных. Не забудут рассказать и об обитателях леса, а также о богатой истории края.

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А вот детям по душе придется бобровая ферма. На территории заповедника есть как старые вольеры/хатки в бетонном здании, где животные предстанут перед вами как на ладони, так и современный аквариум, в котором в точности воссоздали хатку бобра. Понравится детям и местный музей . Экспозиция оформлена на современный лад, есть интерактивные элементы, а также прекрасные и, главное, очень простые описания жизни дикой природы.

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