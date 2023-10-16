Дядя Ефремова переписал завещание не в пользу актера

По данным канала, в одно из столичных адвокатских бюро пришло письмо от имени 79-летнего концертмейстера.

В нем дядя актера обратился с просьбой перечислить все деньги, оставшиеся после его смерти, семье водителя-экспедитора Сергея Захарова, который погиб в автомобильной аварии, устроенной Ефремовым в 2020 году в центре Москвы.

Кроме того, в послании Покровский обвинил племянника в давлении, в частности в том, что тот принудил его вписать себя в завещание на квартиру площадью 123 квадратных метра, расположенную в 2 км от Кремля.

Отмечается, что Ефремов после аварии получил 7,5 лет колонии общего режима. В настоящее время он находится в исправительном учреждении в Коломне.