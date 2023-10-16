Дядя Ефремова переписал завещание не в пользу актера

СМИ: дядя Михаила Ефремова переписал завещание не в пользу актера
Концертмейстер Александр Покровский, родной дядя актёра Михаила Ефремова, завещал свое состояние семье Сергея Захарова, а квартиру в Москве — государству, пишет Telegram-канал Shot.
По данным канала, в одно из столичных адвокатских бюро пришло письмо от имени 79-летнего концертмейстера.
В нем дядя актера обратился с просьбой перечислить все деньги, оставшиеся после его смерти, семье водителя-экспедитора Сергея Захарова, который погиб в автомобильной аварии, устроенной Ефремовым в 2020 году в центре Москвы.
Кроме того, в послании Покровский обвинил племянника в давлении, в частности в том, что тот принудил его вписать себя в завещание на квартиру площадью 123 квадратных метра, расположенную в 2 км от Кремля.
Отмечается, что Ефремов после аварии получил 7,5 лет колонии общего режима. В настоящее время он находится в исправительном учреждении в Коломне.
Его дядя, концертмейстер Покровский, скончался 1,5 года назад от инсульта. Завещание предположительно было написано за два месяца до смерти — 11 апреля 2022 года.