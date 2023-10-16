Россиянина оштрафовали в Эстонии за георгиевскую ленту в автомобиле
Эстонские пограничники оштрафовали россиянина на 400 евро за георгиевскую ленту, которую они заметили в его автомобиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное СМИ.
По данным агентства, инцидент произошел в прошедшие выходные на пограничном пункте в Нарве.
«Эстонские пограничники заметили георгиевскую ленту, закрепленную на зеркале заднего вида въезжавшего в Эстонию из России автомобиля. Водитель, имевший российское гражданство, добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика в стране запрещена», — отмечается в тексте.
Напомним, что в апреле 2022 года в Эстонии приняли закон о запрете использования «враждебной символики». К ней в том числе в стране отнесли георгиевские ленты, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советскую военную форму.