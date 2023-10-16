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Россиянина оштрафовали в Эстонии за георгиевскую ленту в автомобиле

Эстонские пограничники оштрафовали россиянина на 400 евро за георгиевскую ленту, которую они заметили в его автомобиле. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на местное СМИ.

Россиянина оштрафовали в Эстонии за георгиевскую ленту в автомобиле
© Unsplash

По данным агентства, инцидент произошел в прошедшие выходные на пограничном пункте в Нарве.

«Эстонские пограничники заметили георгиевскую ленту, закрепленную на зеркале заднего вида въезжавшего в Эстонию из России автомобиля. Водитель, имевший российское гражданство, добровольно сдал ленту и был оштрафован на 400 евро, поскольку подобная символика в стране запрещена», — отмечается в тексте.

Напомним, что в апреле 2022 года в Эстонии приняли закон о запрете использования «враждебной символики». К ней в том числе в стране отнесли георгиевские ленты, символ Z, флаги РФ и СССР, а также советскую военную форму.

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