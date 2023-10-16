Выигравший пять млн рублей свердловчанин не пришел за призом

Победитель лотереи, выигравший 5 млн рублей, не выходит на связь с организаторами лотереи «Столото». Об этом в пресс-службе компании рассказали изданию URA.RU.

«Победитель не приезжал в лотерейный центр», - сообщили в компании.

Известно, что выигравший проживает в Свердловской области, где и купил лотерейный билет, потратив на него 300 рублей.

Розыгрыш состоялся две недели назад.