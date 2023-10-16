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В Свердловской области две недели ищут победителя лотереи, выигравшего 5 млн рублей

Победитель лотереи, выигравший 5 млн рублей, не выходит на связь с организаторами лотереи «Столото». Об этом в пресс-службе компании рассказали изданию URA.RU.

Выигравший пять млн рублей свердловчанин не пришел за призом
© ТАСС

«Победитель не приезжал в лотерейный центр», - сообщили в компании.

Известно, что выигравший проживает в Свердловской области, где и купил лотерейный билет, потратив на него 300 рублей.

Розыгрыш состоялся две недели назад.

Ранее мы писали, что в Калифорнии житель выиграл почти 1,8 млрд долларов.

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