Выигравший пять млн рублей свердловчанин не пришел за призом

В Свердловской области две недели ищут победителя лотереи, выигравшего 5 млн рублей
Победитель лотереи, выигравший 5 млн рублей, не выходит на связь с организаторами лотереи «Столото». Об этом в пресс-службе компании рассказали изданию URA.RU.
«Победитель не приезжал в лотерейный центр», - сообщили в компании.
Известно, что выигравший проживает в Свердловской области, где и купил лотерейный билет, потратив на него 300 рублей.
Розыгрыш состоялся две недели назад.
Ранее мы писали, что в Калифорнии житель выиграл почти 1,8 млрд долларов.