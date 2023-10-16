Соловьев вспомнил об обещании «защищать свой народ» в Израиле

«Я вам больше скажу: мне 60 лет. Но если бы сейчас Россия не участвовала в СВО, то я бы отправился в Израиль, потому что евреи со всего мира едут туда защищать свой народ после этой ужасающей трагедии, которая произошла», — сказал он.