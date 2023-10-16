Львова-Белова рассказала о создании системы защиты детства в новых регионах РФ

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова в ходе пресс-конференции в МИД РФ рассказала о работе в новых регионах страны. По ее словам, которые приводит Tsargrad.tv, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях выстраивается полноценная система защиты детства.

© Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА «Новости»

"В апреле 2022 года мы дали старт акции "Детям в руки" для оказания адресной помощи конкретным семьям. Для этого были открыты 5 гуманитарных штабов, по одному в каждом новом регионе и отдельно в Мариуполе. Было организовано 27 гуманитарных конвоев, адресную помощь примерно на 164 млн рублей получили около 13 тысяч человек", - сообщила омбудсмен.

Она добавила, что медики продолжают оказывать помощь в лечении и реабилитации детей, поскольку ситуация в новых регионах остается напряженной. Кроме того, по ее словам, ведется работа по оснащению школ искусств, спортивных площадок и других социальных объектов.