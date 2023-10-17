Сезон фонтанов завершился в Петербурге
Во вторник, 17 октября, в Петербурге отключат все фонтаны, обслуживаемые «Водоканалом». До конца ноября предприятие осуществит консервацию сооружений.
Сообщается, что специалисты будут сливать воду из чаш и труб, затем проведут очистку элементов, настроят системы отопления.
С 1 октября приступили к работам по консервации фонтанных комплексов на Московской площади, у Финляндского вокзала, а также в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, в Сестрорецке и в Петергофе. Всего в ведении «Водоканала» находятся больше сотни фонтанов.
Также сообщается, что в этом году капитально отремонтировали 11 фонтанов. В 2024 году планируют восстановить 21 фонтан, передает газета «Петербургский дневник».
Накануне специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к консервации фонтана «Дружба народов» на Центральной аллее ВДНХ. Декоративное сооружение стали готовить к зимнему сезону, передает «360».
Специалисты Комплекса городского хозяйства приступили к подъему утиных домиков с московских водоемов. Об этом во вторник, 17 октября, сообщили в пресс-службе Департамента жилищно-коммунального хозяйства города Москвы.