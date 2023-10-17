Сезон фонтанов завершился в Петербурге

Во вторник, 17 октября, в Петербурге отключат все фонтаны, обслуживаемые «Водоканалом». До конца ноября предприятие осуществит консервацию сооружений.

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Сообщается, что специалисты будут сливать воду из чаш и труб, затем проведут очистку элементов, настроят системы отопления.

С 1 октября приступили к работам по консервации фонтанных комплексов на Московской площади, у Финляндского вокзала, а также в сквере у Гостиного двора в Кронштадте, в Сестрорецке и в Петергофе. Всего в ведении «Водоканала» находятся больше сотни фонтанов.

Также сообщается, что в этом году капитально отремонтировали 11 фонтанов. В 2024 году планируют восстановить 21 фонтан, передает газета «Петербургский дневник».

Накануне специалисты комплекса городского хозяйства Москвы приступили к консервации фонтана «Дружба народов» на Центральной аллее ВДНХ. Декоративное сооружение стали готовить к зимнему сезону, передает «360».