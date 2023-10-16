В Луганске впервые представили материалы Всероссийского музея Пушкина

Две выставки, посвященные 225-летней годовщине со дня рождения Александра Пушкина, открылись в Луганске в рамках совместного проекта Белгородской и Луганской научных библиотек. Впервые на территории ЛНР представили материалы Всероссийского музея А. С. Пушкина, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства культуры Белгородской области .

"Инициатива направлена на развитие единого культурного пространства России и Донбасса, популяризацию и становление культурной идентичности, традиционных российских духовно-нравственных ценностей, усиление цивилизационного влияния Русского мира. Уникальность проекта состоит в том, что впервые на территории Луганской Народной Республики представлены материалы - распечатанные и оцифрованные копии - из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, совместный проект Белгородской государственной универсальной научной библиотеки и Луганской республиканской универсальной научной библиотеки им. М. Горького "Пушкин - наше все" был поддержан Президентским фондом культурных инициатив. Его особенностью также является сочетание библиотечных и музейных технологий, широкий охват молодежи ЛНР, ее привлечение к изучению культурного наследия.

На площадке Луганской республиканской универсальной научной библиотеки открылись две выставки, посвященные жизни и творчеству поэта. На первой - "И на знакомые их образы гляжу…" А. С. Пушкин и его окружение" - представлены оцифрованные копии из собрания Всероссийского музея А. С. Пушкина. На второй выставке, которая называется "И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять…" Иллюстрации к произведениям А. С. Пушкина", - оцифрованные копии работ выдающихся художников XIX-XX веков, вошедших в золотой фонд русского изобразительного искусства.