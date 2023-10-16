Милонов призвал навсегда запретить выступления Мадонны в России

Она однозначно сюда не въедет, 100%. Я думаю, она максимум может попрыгать в районе Киева, хотя вряд ли это сделает, потому что старушка стала весьма трусливой. А в России просто невозможно ее выступление, она высказывалась в поддержку киевского режима, это зафиксировано. Ее никто не пустит. Даже если она захочет въехать как объект животного мира, непонятно с точки зрения безопасности. Может, кусаться начнет, — сказал Милонов.