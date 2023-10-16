35% российских компаний изучают соцсети кандидатов на вакансии

Более трети российских работодателей изучают контент в социальных сетях соискателей, когда принимают решение о приеме кандидатов на работу. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса «Работа.ру», передает ТАСС.

Из них 24% отмечают, что это лишь формальность, а 15% признаются, что такая проверка может повлиять на решение о найме. Как выяснили аналитики, 44% из тех, кто изучает профили кандидатов, смотрят на общее впечатление от страницы, 36% читают тексты и посты, а 32% оценивают манеру общения кандидата в комментариях.