Жители Ижевска, Новосибирска и Пензы выступили за отмену концертов в рамках тура певицы, лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной. Об этом сообщает Shot.

Граждан возмутило ее несогласие с официальной позицией РФ по палестино-израильскому конфликту. В частности, активисты в Пензе обратились с соответствующим заявлением к губернатору.

Автор обращение указывает на то, что российская сторона занимает нейтральную позицию в данном вопросе. При этом Арбенина, как указал он, исполнила новую песню в поддержку Израиля.

Жители Новосибирской области обратили внимание на то, что певица не поддержала спецоперацию России на украинской территории. Они направили письмо к депутатам местной Госдумы и Минкульту.

Авторы обращения главе Удмуртской Республики Александру Бречалову в Ижевске попросили «не предавать» военных в зоне СВО выступлением коллектива певицы.

17 октября у Арбениной должен пройти концерт в Ижевске, 22 октября — в Новосибирске, 25 октября — в Пензе.