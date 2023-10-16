Большинство россиян считают премирование лучшей мотивацией для работы

Деньги лучше всего стимулируют персонал активнее работать, уверены и работодатели, и сами сотрудники. Об этом свидетельствуют данные исследования сервиса SuperJob.

На втором месте — интерес к работе. Также работодатели считают, что похвала начальства влияет на труд, но вот сами работники не очень с этим согласны: на третьем месте у них — стремление проявить себя, передает «Газета.ру».