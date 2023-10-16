Адвокат предупредила о многомиллионных штрафах за размещение некоторых фото

Россиянам грозят штрафы за размещение определенных фотографий в интернете. В этой связи целесообразно обратить внимание на некоторые правовые аспекты, заявила агентству «Прайм» адвокат Елена Кудерко.

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Эксперт напоминает об алгоритмах работы биг-дата. По ее словам, снимки могут всплывать на просторах интернета спустя годы после их удаления.

Собеседница подчеркивает, что в стране действует закон, запрещающий публиковать фото без согласия человека, попавшего в кадр. По ее словам, подтверждение должно быть получено исключительно в письменной форме. Кудерко отмечает, что это по большей части касается фотографов-любителей, которые размещают снимки случайных прохожих на улицах или посетителей культурно-массовых мероприятий.

Специалист пояснила, что письменное согласие не требуется, если человек не является основным объектом изображения и случайно попал в кадр как часть общей композиции.

Собеседница также сообщила, что размещение фото лиц несовершеннолетних без письменного согласия их родителей запрещено. Это же касается случаев, когда ребенок случайно попал в объектив камеры.

Также нельзя заимствовать снимки из-за распространения на них авторских прав.