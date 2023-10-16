Треть российских компаний нашли деньги на корпоративы

Почти 40 процентов российских компаний запланировали проведение корпоративов по случаю праздничных дат в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob.

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При этом почти треть из них (32 процента) уже нашли деньги для реализации соответствующих мероприятий. В топ-5 поводов для проведения корпоративов представили бизнес-сообщества назвали 8 Марта, профессиональные праздники, день рождения компании и тимбилдинги (мероприятия, нацеленные на улучшение взаимодействия сотрудников и сплочение коллектива — прим. «Ленты.ру»). В свою очередь, отказались проводить корпоративы в следующем году лишь 22 процента компаний, а еще 39 процентов — затруднились с ответом, уточнили эксперты.

Доля российских предприятий, готовых провести корпоративы, выросла по сравнению с предыдущими годами. Так, на 2022-й средства для проведения подобных мероприятий предусматривали 22 процента компаний, а на 2023-й — 28 процентов. Пиковый же спрос на проведение корпоративов пришелся на 2019 год — тогда в бюджетах 36 процентов организаций были заложены деньги под эти цели, заключили аналитики.